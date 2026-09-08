IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.686

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini naik 66,77 poin atau 1,01 persen ke level 6.686.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (8/9/2026), terdapat 388 saham menguat, 253 saham melemah dan 322 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,5 triliun dari 34,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,40 persen ke 665, indeks JII naik 1,81 persen ke 405, indeks IDX30 naik 1,20 persen ke 371 dan indeks MNC36 naik 1,27 persen ke 290.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, keuangan, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, teknologi, keuangan, transportasi, industri. Sedangkan yang melemah ada konsumer siklikal, teknologi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) naik 34,62 persen ke Rp70, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) naik 25 persen ke Rp850, dan saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 25 persen ke Rp505.