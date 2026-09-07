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IHSG Dibuka Menguat 0,24 Persen ke Level 6.652

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |09:22 WIB
IHSG Dibuka Menguat 0,24 Persen ke Level 6.652
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. (Foto; Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG terpantau naik 0,24 persen ke level 6.652.

Pada pembukaan perdagangan Senin (7/9/2026), volume transaksi tercatat sebanyak 401 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp277 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 47 ribu transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp11,6 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 231 saham menguat, 108 saham melemah, dan 624 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran tiga besar top gainers, Hetzer Medical Indonesia (MEDS) memimpin setelah melonjak 27,78 persen. Posisi berikutnya ditempati Aracord Nusantara Group (RONY) yang naik 25,00 persen serta Jayamas Medica Industri (OMED) yang menguat 20,16 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pakuan (UANG) yang turun 10,22 persen. Selanjutnya, Intermedia Capital (MDIA) melemah 4,63 persen serta Cipta Perdana Lancar (PART) turun 4,46 persen.

Secara sektoral, sektor energi naik 0,17 persen, sektor barang konsumen primer (non-siklikal) naik 0,87 persen, sektor barang konsumen non-primer (siklikal) naik 0,07 persen, sektor keuangan naik 0,08 persen, dan sektor infrastruktur naik 0,53 persen.

Sektor properti berada di zona hijau dengan penguatan 0,06 persen. Sektor bahan baku naik 0,23 persen. Sementara itu, sektor transportasi dan logistik turun 0,03 persen, sektor industri turun 0,30 persen, sektor teknologi turun 0,21 persen, dan sektor kesehatan naik 1,55 persen.

(Feby Novalius)

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