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10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari NATO hingga UANG

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:00 WIB
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari NATO hingga UANG
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari NATO hingga UANG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham dengan penguatan terbesar yang masuk penghuni top gainers pada periode perdagangan 31 Agustus-4 September 2026.

Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan pada pekan ini, yaitu ditutup naik 1,82 persen sehingga bertengger pada level 6.636 dari level 6.518 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini ada empat emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 60 persen yakni PT Olympus Strategic Indonesia Tbk (NATO), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) dan PT Pakuan Tbk (UANG).

Sementara itu, saham PT Indo Acidatama Tbk (SRSN) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 43 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (5/9/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

 

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