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Ini Perbedaan Stock Split dan Reverse Stock Split

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |18:02 WIB
Ini Perbedaan Stock Split dan Reverse Stock Split
Ini Perbedaan Stock Split dan Reverse Stock Split (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ini perbedaan stock split dan reverse stock split, dua aksi korporasi yang sama-sama dilakukan emiten untuk mengubah jumlah saham yang beredar di pasar. Kedua aksi ini kerap diumumkan oleh perusahaan tercatat di bursa dan berkaitan langsung dengan harga per lembar saham. 

Lantas, apa saja yang membedakan keduanya? Berikut ini Okezone rangkum mengenai perbedaan stock split dan reverse stock split, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Stock Split (Pemecahan Saham)

Dilansir dari Konsep Peraturan Nomor I-I Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas, stock split adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan tercatat dengan membagi satu saham menjadi dua saham atau lebih. Pembagian itu juga bisa mengikuti perbandingan tertentu, sehingga jumlah saham perusahaan tersebut bertambah. 

Sebagai contoh, jika seorang pemegang saham memiliki 100 lembar saham dengan harga Rp10.000 per lembar. Maka, jika ditotal nilai investasinya mencapai Rp1.000.000. Apabila perusahaan kemudian melakukan stock split dengan rasio 1:5, maka jumlah saham yang dimiliki menjadi 500 lembar dengan harga Rp2.000 per lembar. Walaupun jumlah lembar bertambah dan harga per lembar turun, total nilai investasi tetap bernilai Rp1.000.000. 

 

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