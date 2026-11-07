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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Terungkap! Ini Modus Pembobolan Akun Investor hingga Beli Saham Gorengan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |13:09 WIB
Terungkap! Ini Modus Pembobolan Akun Investor hingga Beli Saham Gorengan
Terungkap! Ini Modus Pembobolan Akun Investor hingga Beli Saham Gorengan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap modus pembobolan akun investor yang tujuannya adalah menjual saham-saham berkualitas milik korban, kemudian menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli saham gorengan milik komplotan pelaku.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan nggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan, kasus pembobolan akun investor masih banyak terjadi sepanjang 2025 hingga 2026. Aksi tersebut umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama untuk mengalihkan dana korban.

"Pembobolan akun nasabah yang mengakibatkan saham nasabah dijual, uangnya dipakai untuk membeli saham lain di mana ini sifatnya adalah komplotan, bukan individual," kata Irvan dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026, Sabtu (7/11/2026).

"Jadi mereka membobol akun teman-teman, kemudian saham-saham yang bagus dijual, hasil penjualan dibeliin saham-saham yang kurang bagus, yang di mana di sisi sebelahnya adalah temannya dia, di mana uang itu akhirnya berpindah-pindah," lanjutnya.

Menurut Irvan, pembobolan akun tersebut kerap terjadi akibat kelalaian investor dalam menjaga keamanan akses akun. Salah satunya karena investor tidak pernah mengganti kata sandi akun sekuritas sehingga mudah ditembus pelaku.

Selain itu, investor juga berisiko mengalami pembobolan apabila membagikan kata sandi kepada orang lain, termasuk asisten pribadi, sekretaris, hingga pasangan. Bahkan, akses akun yang pernah diberikan kepada mantan pasangan berpotensi disalahgunakan setelah hubungan berakhir.

"Penyebabnya kadang sederhana. Pertama, password dari sekuritas tidak pernah diganti, passwordnya mudah sekali ditrobos. Yang kedua, mungkin bagi teman-teman investor yang memiliki personal assistant, yang memiliki sekretaris, passwordnya dikasih, atau punya pacar, passwordnya dikasih, habis itu putus, putus, akunnya dibobol mantan pacarnya atau mantan istrinya. Hal-hal sederhana sebenarnya," ucapnya.

 

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