Daftar UMP 2027 Seluruh Indonesia jika Naik 9,5%

JAKARTA - Daftar UMP 2027 seluruh Indonesia jika naik 9,5%. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik antara 7,5% hingga 9,5% di 2027.

Namun, usulan kenaikan UMP 2027 ini belum direspons pemerintah. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian regulasi terkait penetapan upah minimum tahun 2027. Ketiadaan petunjuk teknis yang jelas bagi pemerintah daerah dinilai memicu kebingungan di kalangan pekerja dan berpotensi memantik gejolak sosial di berbagai wilayah.

“Dewan Pengupahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bingung panduannya apa dalam menentukan kenaikan upah minimum,” ujar Said dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Lalu bagaimana jika UMP 2027 naik 9,5% sesuai permintaan buruh? Berikut ini Okezone rangkum daftar UMP 2027 seluruh Indonesia jika naik 9,5%, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Jika UMP 2027 naik 9,5%, maka DKI Jakarta menjadi daerah dengan upah tertinggi. Saat ini UMP 2026 DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876, jika naik 9,5% maka UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.274.214.

Lalu bagaimana dengan daerah lain? Berikut kisaran daftar UMP 2027 jika naik 9,5%.

Daftar UMP 2027

UMP Aceh Rp3.932.552 menjadi Rp4.306.144

UMP Sumatera Utara Rp3.228.949 menjadi Rp3.535.699

UMP Sumatera Barat Rp3.182.955 menjadi Rp3.485.336

UMP Kepulauan Riau Rp3.879.520 menjadi Rp4.248.074

UMP Riau Rp3.780.495 menjadi Rp4.139.642

UMP Jambi Rp3.471.497 menjadi Rp3.801.289

UMP Lampung Rp3.047.734 menjadi Rp3.337.269

UMP Bengkulu Rp2.827.250 menjadi Rp3.095.839

UMP Sumatera Selatan Rp3.942.963 menjadi Rp4.317.544

UMP Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000 menjadi Rp4.418.325

UMP DKI Jakarta Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214

UMP Banten Rp3.100.881,40 menjadi Rp3.395.465

UMP Jawa Barat Rp2.317.601 menjadi Rp2.537.773

UMP Jawa Tengah Rp2.327.386,07 menjadi Rp2.548.488

UMP DI Yogyakarta Rp2.417.495 menjadi Rp2.647.157

UMP Jawa Timur Rp2.446.880 menjadi Rp2.679.334

UMP Bali Rp3.207.459 menjadi Rp3.512.168

UMP Kalimantan Utara Rp3.775.243 menjadi Rp4.133.891

UMP Kalimantan Timur Rp3.762.431 menjadi Rp4.119.862

UMP Kalimantan Selatan Rp3.725.000 menjadi Rp4.078.875

UMP Kalimantan Tengah Rp3.686.138 menjadi Rp4.036.321

UMP Kalimantan Barat Rp3.054.552 menjadi Rp3.344.734