Pengangguran di RI Turun Jadi 7,38 Juta Orang, Jumlah Pekerja Informal Makin Banyak

Pengangguran di RI Turun Jadi 7,38 Juta Orang, Jumlah Pekerja Informal Makin Banyak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jumlah pengangguran di Indonesia turun tetapi pekerja informal makin banyak. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud terdapat sebanyak 7,38 juta penganggur pada Agustus 2026. Angka setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen.

"Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025 sebesar 4,85 persen,” jelas Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/11/2026).

Secara rinci, Edy menyampaikan bahwa pada Agustus 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 155,37 juta orang. Dari angka tersebut, terdapat 147,99 juta orang yang berstatus bekerja dan 7,38 juta lainnya menganggur.

Dibandingkan Agustus 2025, jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 1,44 juta orang sedangkan jumlah pengangguran menurun sebesar 77 ribu orang.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2026 yaitu pertanian (28,20 persen), perdagangan besar dan eceran (17,86 persen), dan industri (13,75 persen).

Berdasarkan status pekerjaan, persentase pekerja formal pada Agustus 2026 tercatat sebesar 42,07 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 42,20 persen.

Namun demikian, secara absolut, jumlah pekerja formal meningkat 410 ribu orang, dari 61,84 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 62,25 juta orang pada Agustus 2026.