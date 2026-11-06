Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengangguran di RI Turun Jadi 7,38 Juta Orang, Jumlah Pekerja Informal Makin Banyak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |05:01 WIB
Pengangguran di RI Turun Jadi 7,38 Juta Orang, Jumlah Pekerja Informal Makin Banyak
Pengangguran di RI Turun Jadi 7,38 Juta Orang, Jumlah Pekerja Informal Makin Banyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah pengangguran di Indonesia turun tetapi pekerja informal makin banyak. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud terdapat sebanyak 7,38 juta penganggur pada Agustus 2026. Angka setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen.

"Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025 sebesar 4,85 persen,” jelas Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/11/2026).

Secara rinci, Edy menyampaikan bahwa pada Agustus 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 155,37 juta orang. Dari angka tersebut, terdapat 147,99 juta orang yang berstatus bekerja dan 7,38 juta lainnya menganggur.

Dibandingkan Agustus 2025, jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 1,44 juta orang sedangkan jumlah pengangguran menurun sebesar 77 ribu orang.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2026 yaitu pertanian (28,20 persen), perdagangan besar dan eceran (17,86 persen), dan industri (13,75 persen).

Berdasarkan status pekerjaan, persentase pekerja formal pada Agustus 2026 tercatat sebesar 42,07 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 42,20 persen.

Namun demikian, secara absolut, jumlah pekerja formal meningkat 410 ribu orang, dari 61,84 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 62,25 juta orang pada Agustus 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252249/bps-RGST_large.jpg
Pengangguran Turun 77.000 Orang, BPS Hitung Peserta MagangHub sebagai Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234519/kemiskinan-vrGS_large.jpg
5 Fakta Orang Miskin dan Pengangguran di Indonesia 2026 Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234297/pengangguran-ZIwg_large.jpg
Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 7,22 Juta Orang per Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216534/pengangguran-O3mz_large.jpg
Pengangguran di RI Capai 7,24 Juta Orang per Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199981/kemiskinan-A73w_large.jpg
9 Fakta Angka Pengangguran Turun tapi Masih Ada 23 Juta Orang Miskin di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199782/ekonomi-tDPH_large.jpg
Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 7,35 Juta Orang per November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement