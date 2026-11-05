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Pengangguran Turun 77.000 Orang, BPS Hitung Peserta MagangHub sebagai Pekerja

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |13:59 WIB
Pengangguran Turun 77.000 Orang, BPS Hitung Peserta MagangHub sebagai Pekerja
Pengangguran Turun 77.000 Orang, BPS Hitung Peserta MagangHub sebagai Pekerja (Foto: Anggie/Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 77.000 orang pada posisi Agustus 2026. Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,38 juta orang pada Agustus 2026.

Penurunan angka pengangguran ini salah satunya disokong oleh efektivitas program MagangHub yang digulirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, total angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,98 juta orang telah terserap di pasar kerja, atau bertambah 1,44 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi per Agustus 2025.

“MagangHub dibayar, jadi termasuk bekerja, sehingga secara konsep memang program MagangHub akan berkontribusi terhadap total penduduk yang bekerja,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Edy merinci, dari total 147,98 juta penduduk bekerja, skema pelatihan dan pemagangan kerja tersebut memberikan kontribusi langsung bagi penyerapan tenaga kerja nasional.

“Program MagangHub Kemenaker menyerap tenaga kerja sebanyak 46 ribu tenaga kerja pada batch 1 Agustus 2026,” katanya.

 

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