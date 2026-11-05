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BPS Catat Angka Pengangguran Turun Jadi 7,38 Juta Orang per Agustus 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:12 WIB
BPS Catat Angka Pengangguran Turun Jadi 7,38 Juta Orang per Agustus 2026
Pengangguran Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud mengungkapkan bahwa pada Agustus 2026, terdapat sebanyak 7,38 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen.

"Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025 sebesar 4,85 persen,” jelas Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/11/2026).

Secara rinci, Edy menyampaikan bahwa pada Agustus 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 155,37 juta orang.

Dari angka tersebut, terdapat 147,99 juta orang yang berstatus bekerja dan 7,38 juta lainnya menganggur.

Dibandingkan Agustus 2025, jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 1,44 juta orang sedangkan jumlah pengangguran menurun sebesar 77 ribu orang.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2026 yaitu pertanian (28,20 persen), perdagangan besar dan eceran (17,86 persen), dan industri (13,75 persen).

 

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