Harga BBM Pertamina 4 November 2026 di Jabodetabek, Pertamax Rp15.950 per Liter

PT Pertamina Patra Niaga mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di wilayah Jabodetabek selama November 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di wilayah Jabodetabek selama November 2026. Dengan demikian, harga BBM Pertamina pada Rabu (4/11/2026) masih sama dengan harga yang berlaku pada Oktober 2026.

Berdasarkan daftar harga yang dipublikasikan melalui laman resmi Pertamina, harga Pertamax masih dibanderol Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo sebesar Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel nonsubsidi, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku di wilayah Jabodetabek pada November 2026: