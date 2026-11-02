Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Hari Ini 2 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |08:58 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 2 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku untuk bulan November 2026 tidak mengalami perubahan. Harga BBM Pertamina per 1 November 2026 tetap.

Pertamina tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel. Dengan demikian, harga BBM Pertamina 1 November 2026 masih sama jika dibandingkan Oktober 2026.

Berikut ini harga BBM Pertamina mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamina Dex yang berlaku di wilayah Jabodetabek seperti dilansir laman resmi Pertamina, Senin (2/11/2026). 

Harga BBM Pertamina 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BBM BBM Pertamina harga BBM BBM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3251025/harga_bbm-XO1p_large.jpg
Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 30 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250787/harga_bbm-yI2T_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini 29 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250577/harga_bbm-nfVZ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Hari Ini, Selasa 28 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250350/harga_bbm-tlYp_large.jpg
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3250008/harga_bbm-gFUW_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini 25 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249853/bahlil-HCn2_large.jpg
Antrean Panjang BBM di Bali Bukan karena Stok Menipis, Prabowo Beri Tugas Khusus ke Bahlil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement