Harga BBM Pertamina Hari Ini 2 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex

JAKARTA - Pertamina memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku untuk bulan November 2026 tidak mengalami perubahan. Harga BBM Pertamina per 1 November 2026 tetap.

Pertamina tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel. Dengan demikian, harga BBM Pertamina 1 November 2026 masih sama jika dibandingkan Oktober 2026.

Berikut ini harga BBM Pertamina mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamina Dex yang berlaku di wilayah Jabodetabek seperti dilansir laman resmi Pertamina, Senin (2/11/2026).

Harga BBM Pertamina