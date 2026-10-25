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Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini 25 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |06:12 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini 25 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
Harga BBM Pertamina (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini Minggu 25 Oktober 2026 di wilayah Jabodetabek. PT Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang berlaku pada Oktober 2026. 

Pertamina memutuskan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026. Dengan demikian, harga BBM yang dijual Pertamina per Oktober 2026 masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1  Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Menurut Kitty, harga BBM subsidi seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat. “Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” ujarnya.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga BBM nonsubsidi tidak mengalami perubahan sejak 2 September 2026.

 

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Topik Artikel :
BBM BBM Pertamina harga BBM BBM
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