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Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026, Kapan Cairnya?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |05:01 WIB
Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026, Kapan Cairnya?
Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026, Kapan Cairnya? (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Pekerja akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. BSU yang dimulai Oktober hingga Desember 2026 menyasar 13,3 juta pekerja. Lalu kapan cairnya?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, proses pencairan BSU 2026 Rp900.000 masih dalam tahap persiapan.

“Mohon bersabar, ya. Saat ini, Kemnaker sedang mempersiapkan pelaksanaan program BSU 2026 agar dapat berjalan dengan baik,” tulis Kemnaker dalam akun Instagramnya, Jakarta.

Kemnaker meminta pekerja dan masyarakat memantau informasi selanjutnya melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker serta mengakses situs bsu.kemnaker.go.id.

“Ketik alamat situs di browser. Jangan asal membuka tautan dari pesan yang diteruskan orang lain. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan pembaruan informasinya,” tulis Kemnaker.

Namun, laman BSU Kemnaker saat ini belum dapat diakses. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dan terus memantau kanal informasi Kemnaker.

 

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