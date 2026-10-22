BSU Rp900.000 untuk 13,3 Juta Pekerja Masih Disiapkan, Harap Bersabar!

Pekerja dan masyarakat diminta bersabar karena penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja masih dalam tahap persiapan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan).

JAKARTA – Pekerja dan masyarakat diminta bersabar karena penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja masih dalam tahap persiapan. c

“Mohon bersabar, ya. Saat ini, Kemnaker sedang mempersiapkan pelaksanaan program BSU 2026 agar dapat berjalan dengan baik,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kemnaker meminta pekerja dan masyarakat memantau informasi selanjutnya melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker serta mengakses situs bsu.kemnaker.go.id.

“Ketik alamat situs di browser. Jangan asal membuka tautan dari pesan yang diteruskan orang lain. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan pembaruan informasinya,” tulis Kemnaker.

Namun, laman BSU Kemnaker saat ini belum dapat diakses. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dan terus memantau kanal informasi Kemnaker.