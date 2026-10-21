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BSU 2026 Rp900 Ribu, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Baru 1 Bulan Bisa Dapat?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |06:05 WIB
BSU 2026 Rp900 Ribu, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Baru 1 Bulan Bisa Dapat?
Pekerja yang baru satu bulan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai mempertanyakan peluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 . (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Pekerja yang baru satu bulan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai mempertanyakan peluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi persyaratan lengkap penerima maupun jadwal pencairan bantuan tersebut.

Pertanyaan mengenai masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian pekerja, mengingat program BSU sebelumnya memiliki kriteria penerima yang perlu dipenuhi.

Salah satu pekerja menanyakan hal tersebut melalui kolom komentar di media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Min, kalau BPJS Ketenagakerjaannya baru aktif bulan ini, bisa enggak dapat juga, min?” tanya seorang pekerja.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi mengenai pelaksanaan BSU 2026. Kementerian menyatakan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

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