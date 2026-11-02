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Daftar Harga BBM 2 November 2026 di Pertamina, Shell, BP dan Vivo

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |09:04 WIB
Daftar Harga BBM 2 November 2026 di Pertamina, Shell, BP dan Vivo
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy terpantau belum mengalami perubahan pada hari ini Senin (2/11/2026).

Sejumlah BBM nonsubsidi masih dijual dengan harga yang bervariasi di masing-masing SPBU, sementara harga BBM subsidi Pertamina tetap dipatok Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Biosolar.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku, Pertamina menetapkan harga Pertamax sebesar Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo dibanderol Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina mematok harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell tercatat untuk jenis Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Di SPBU BP, harga BP 92 dibanderol Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Adapun Vivo Energy menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter dan Revvo 95 sebesar Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

 

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