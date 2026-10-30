Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 30 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax

, Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |06:20 WIB

JAKARTA - Harga lengkap bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy terpantau stabil pada Kamis (29/10/2026). Harga BBM subsidi maupun nonsubsidi di sejumlah SPBU tersebut masih bertahan pada nominal sebelumnya.

Pertamina menjual Pertamax seharga Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Adapun harga BBM subsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertamina menjual Pertalite seharga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Di SPBU Shell, harga V-Power Diesel tercatat sebesar Rp25.420 per liter.

Sementara itu, SPBU BP menjual BP 92 seharga Rp16.130 per liter. BP Ultimate dibanderol Rp19.330 per liter, sedangkan BP Ultimate Diesel dijual Rp25.420 per liter.

Di SPBU Vivo Energy, harga Revvo 92 ditetapkan sebesar Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Adapun Diesel Primus dibanderol Rp25.420 per liter.