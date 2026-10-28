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Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga 4 November 2026, Ini Rinciannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |05:24 WIB
Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga 4 November 2026, Ini Rinciannya
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Rincian daya listrik yang dapat diskon listrik PLN 50 persen hingga 4 November 2026. 

Pelanggan PT PLN (Persero) dengan daya listrik 450 VA hingga 5.500 VA dapat mengajukan tambah daya hingga 7.700 VA dengan diskon biaya penyambungan sebesar 50% melalui program Energi Berdikari. Program ini berlangsung pada 22 Oktober hingga 4 November 2026. Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa yang memenuhi persyaratan program. Pelanggan perlu memastikan status kepesertaan dan kewajiban pembayaran listrik sebelum mengajukan permohonan tambah daya.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, mengatakan program tersebut ditujukan bagi pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk menunjang aktivitas rumah tangga maupun usaha.

“Melalui program Energi Berdikari, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Rozy.

Program ini berlaku bagi pelanggan dengan daya awal 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA, 4.400 VA, dan 5.500 VA yang ingin meningkatkan daya hingga maksimal 7.700 VA, sesuai ketentuan program.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang mengajukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar biaya penyambungan sebesar Rp3.512.625, dari tarif normal Rp7.025.250.

 

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