Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub: Penerima Manfaat Diskon Tarif Penyeberangan Capai 90 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |19:18 WIB
Kemenhub: Penerima Manfaat Diskon Tarif Penyeberangan Capai 90 Persen
Diskon Tarif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif penyeberangan di sektor transportasi darat yang merupakan program stimulus ekonomi bagi masyarakat pada periode libur sekolah berlangsung sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut hingga tanggal 4 Juli 2026 penerima manfaatnya telah mencapai 90,04 persen dari target keseluruhan atau sebanyak 1.086.400 dari total target sebanyak 1.206.585.

"Rincian dari penerima manfaat yakni sebanyak 907.409 penumpang dalam 341.210 kendaraan dan 178.991 penumpang pejalan kaki. Adapun realisasi dari penyerapan subsidi hingga 4 Juli 2026 telah mencapai 78,15 persen dari target keseluruhan atau sebesar 21 miliar dari target 26,9 miliar," ungkap Dirjen Aan dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (4/7/2026).

Ia mengatakan program ini berlaku khusus untuk penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan II (roda dua) dan golongan IVA (mobil pribadi). 

"Diskon tarif ini berupa potongan 100% pada tarif jasa kepelabuhanan atau setara dengan potongan rata-rata sekitar 21,11%," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapal kemenhub Diskon Tarif
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225956/menhub-iv85_large.png
Menhub: Stimulus Rp1,54 Triliun untuk Diskon Tiket Mudik dan Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214132/diskon_listrik_pln-30qV_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026 Sampai Kapan? Ini Batas Waktunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207358/menhub-8yBX_large.jpg
Sidak Diskon Tiket Pesawat di Bandara Soetta, Menhub Sindir Agen Travel Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206396/diskon_transportasi-Ra9k_large.jpg
Diskon Tarif Tol 30% pada Mudik Lebaran 2026 di Jawa dan Sumatera, Berikut Jadwalnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206263/tol-OuoF_large.jpg
Diskon Tarif Tol 30% saat Mudik Lebaran 2026 di Jawa dan Sumatera, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205804/jalan_tol_mudik_lebaran-aA9M_large.jpg
Jangan Lewatkan Diskon Tarif Tol 30 Persen pada Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement