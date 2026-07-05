Kemenhub: Penerima Manfaat Diskon Tarif Penyeberangan Capai 90 Persen

JAKARTA - Diskon tarif penyeberangan di sektor transportasi darat yang merupakan program stimulus ekonomi bagi masyarakat pada periode libur sekolah berlangsung sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut hingga tanggal 4 Juli 2026 penerima manfaatnya telah mencapai 90,04 persen dari target keseluruhan atau sebanyak 1.086.400 dari total target sebanyak 1.206.585.

"Rincian dari penerima manfaat yakni sebanyak 907.409 penumpang dalam 341.210 kendaraan dan 178.991 penumpang pejalan kaki. Adapun realisasi dari penyerapan subsidi hingga 4 Juli 2026 telah mencapai 78,15 persen dari target keseluruhan atau sebesar 21 miliar dari target 26,9 miliar," ungkap Dirjen Aan dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (4/7/2026).

Ia mengatakan program ini berlaku khusus untuk penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan II (roda dua) dan golongan IVA (mobil pribadi).

"Diskon tarif ini berupa potongan 100% pada tarif jasa kepelabuhanan atau setara dengan potongan rata-rata sekitar 21,11%," jelasnya.