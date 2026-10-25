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PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen, Berlaku hingga 4 November 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |05:07 WIB
PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen, Berlaku hingga 4 November 2026
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberlakukan program diskon tambah daya listrik 50% pada rangka Hari Listrik Nasional. Promo tersebut berlangsung mulai 22 Oktober hingga 4 November 2026.

Diskon tambah daya listrik 50% berlaku bagi konsumen 1 fasa seluruh golongan tarif. Lewat program itu, pelanggan berkesempatan mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya terjangkau.

"Rayakan Hari Listrik Nasional dengan semangat #EnergiBerdikari! Kini saatnya menikmati kemudahan energi untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih modern dan berkelanjutan," tulis di Instagram resmi @plnmobile.

Sebagai gambarannya, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp 3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50% dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp 6.201.600.

Syarat Diskon Tambah Daya 50%  

- Sudah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2026

 

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