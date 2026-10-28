Daftar Harga BBM 28 Oktober 2026 di Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

, Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:26 WIB

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy bervariasi pada Rabu (28/10/2026).

Di SPBU Pertamina, harga Pertamax tercatat Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk jenis diesel, Dexlite dibanderol Rp23.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Adapun harga BBM bersubsidi masih sebesar Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Biosolar.

Di SPBU Shell, harga Shell V-Power Diesel tercatat Rp25.420 per liter.

Sementara itu, BP menjual BP 92 seharga Rp16.130 per liter, BP Ultimate Rp19.330 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.