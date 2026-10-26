Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Hari Ini, Senin 26 Oktober 2026

Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy terpantau stabil . (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy terpantau stabil pada Senin (26/10/2026). Harga BBM subsidi maupun nonsubsidi di sejumlah SPBU tersebut masih bertahan pada nominal sebelumnya.

Pertamina menjual Pertamax seharga Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Adapun harga BBM subsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertamina menjual Pertalite seharga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Di SPBU Shell, harga V-Power Diesel tercatat sebesar Rp25.420 per liter.