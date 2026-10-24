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Bahlil Ancam Stop Ekspor Gas ke Negara yang Tak Hargai Indonesia!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |05:00 WIB
Bahlil Ancam Stop Ekspor Gas ke Negara yang Tak Hargai Indonesia!
Bahlil Ancam Stop Ekspor Gas ke Negara yang Tak Hargai Indonesia! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang tidak menghargai Indonesia. Bahlil menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. 

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional.

"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," kata Bahlil, Kamis (22/10/2026).

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurutnya, hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

"Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka," tegas Bahlil.

 

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