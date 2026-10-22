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Bahlil Buka Opsi Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |07:45 WIB
Bahlil Buka Opsi Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga
Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia berpeluang menghentikan perpanjangan ekspor gas ke negara-negara tetangga. (Foto: Okezone.com/Binti)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia berpeluang menghentikan perpanjangan ekspor gas ke negara-negara tetangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi harus bertahan (survival).

"Ya, memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival," kata Bahlil usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada negara lain yang memiliki pandangan negatif terhadap Indonesia. Ia juga mengingatkan negara-negara tersebut, khususnya negara tetangga, agar berhati-hati.

"Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas, saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya," ujarnya.

(Feby Novalius)

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