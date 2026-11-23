Rangkap Jabatan Menteri ESDM dan Menko, Bahlil: Gaji Tetap Satu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan hanya menerima satu gaji . (Foto: Okezone.com/Binti)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan hanya menerima satu gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meskipun merangkap dua jabatan di Kabinet Merah Putih.

Bahlil mengatakan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2026. Berdasarkan aturan itu, pejabat yang merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Energi hanya menerima satu kali gaji.

"Jadi gaji menteri Menko karena dalam Perpres itu adalah Menteri ESDM yang jadi Menko, gajinya cuma satu," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Selain tidak menerima gaji ganda, Bahlil menyebut anggaran operasional untuk menjalankan tugas sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Energi sementara masih menggunakan anggaran Kementerian ESDM.

Dia juga memastikan pembentukan jajaran staf di Kemenko Bidang Hilirisasi dan Energi tidak akan dilakukan dengan merekrut banyak pegawai baru. Pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya manusia dari kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya.

Kementerian tersebut meliputi Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Perindustrian.

"Stafnya itu sebagian diambil dari Kementerian ESDM, sebagian saya minta dari Kementerian Investasi dan Perindustrian. Kan Menko itu kan stafnya sedikit aja, kan cuma koordinasi," jelasnya.