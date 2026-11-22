Daftar Kenaikan UMP Terbaru 2027 Pulau Jawa dan Sekitarnya

Daftar Kenaikan UMP Terbaru 2027 Pulau Jawa dan Sekitarnya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar kenaikan UMP terbaru 2027 pulau Jawa dan sekitarnya. Beberapa kepala daerah sudah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebelum tenggat waktu pada 21 November 2026.

Sebagai contoh, DKI Jakarta hingga Bali sudah menetapkan kenaikan UMP 2027. UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941. Sementara, UMP Bali 2027 naik 42,1 persen menjadi Rp4.559.287.

Dalam menentukan besaran UMP 2027, daerah berpedoman pada Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan tiga hal yaitu data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 memakai formula penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menjadi landasan hukum penetapan upah di Indonesia.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1.

Lantas, berapa besaran kenaikan UMP 2027 di masing-masing provinsi? Berikut daftar kenaikan UMP terbaru 2027 di pulau Jawa dan sekitarnya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

UMP 2027 di Pulau Jawa

- DKI Jakarta

UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen menjadi RpRp6.136.941

- Banten

UMP Banten 2027 naik 8,7 persen menjadi Rp3.372.828

- DI Yogyakarta

UMP Yogyakarta 2027 naik 12,7 persen menjadi Rp2.725.000

- Jawa Barat

UMP Jawa Barat 2027 naik 29,4 persen menjadi Rp3.000.000

- Jawa Tengah

UMP Jawa Tengah 2027 naik 14,1 persen menjadi Rp 2.655.454

- Jawa Timur

UMP Jawa Timur 2027 naik 11,5 persen menjadi Rp2.730.000