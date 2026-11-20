UMP 2027 DKI Cuma Rp6,1 Juta, Pramono Akui Tak Semua Pihak Sepakat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2027, sebesar Rp6.136.941. Keputusan besaran UMP 2027 juga telah dikuatkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Pramono meyakini, keputusan Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 tersebut tentunya tidak bersifat bulat atau tidak disepakati oleh kelompok buruh dan pengusaha.

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).

Dia menegaskan keputusan menetapkan UMP ini berpedoman pada peraturan pemerintah (PP), surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan sejalan dengan UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Pemprov DKI tentunya mempertimbangkan banyak hal, termasuk memikirkan kelompok buruh dan pengusaha sebelumnya angka Rp6,2 juta itu ditetapkan.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," jelasnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan bila ada perusahaan yang tak mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan, pihak akan mengambil tindakan tegas.



"Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," tuturnya.

(Taufik Fajar)

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