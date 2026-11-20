UMP DKI 2027 Jadi Rp6,1 Juta, Apindo Wanti-Wanti Potensi Perusahaan Tak Sanggup Bayar Buruh

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mewanti-wanti potensi adanya perusahaan yang tidak sanggup membayar upah buruh menyusul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen yang diputuskan Gubernur Pramono Anung.

Penyesuaian upah tersebut dikhawatirkan menekan kondisi keuangan sebagian pelaku usaha di Ibu Kota.

Ketetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik Rp407.065 dari UMP 2026 Rp5.729.876 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken Pramono pada Jumat (20/11/2026) dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menuturkan banyak perusahaan belum membaca maupun memahami seluruh ketentuan baru itu, sehingga gambaran mampu atau tidaknya mereka membayar kemungkinan baru terlihat pada Desember mendatang.

“Tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan melaksanakan dan sekarang kami belum tahu siapa saja, mudah-mudahan tidak ada, tetapi kalau ada ya jangan ditolak,” kata Nurjaman kepada iNews Media Group, Jumat (20/11/2026).

Karena keputusan itu tidak sesuai harapan pengusaha dan aturan menyediakan ruang pengecualian, Apindo meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melonggarkan pengajuan tanpa terlalu banyak syarat yang menghambat proses.

Sementara bagi perusahaan yang sanggup memenuhinya, Nurjaman tetap mengimbau agar ketentuan upah tersebut dilaksanakan lewat berbagai cara terutama meningkatkan produktivitas untuk menutupi beban lain.