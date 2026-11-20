Apindo Keberatan UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen, Realistis Kenaikan di Rp6,047 Juta

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen karena dinilai bakal menekan kinerja keuangan perusahaan. Kalangan pengusaha sebenarnya hanya mengharapkan batas kenaikan upah paling tinggi berada di kisaran Rp6,047 juta.

Ketetapan UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.136.941 atau naik Rp407.065 dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270bTahun 2026 yang diteken Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026).

Menanggapi aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49bTahun 2025 tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyebut penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,775 oleh pemerintah daerah melampaui permintaan pengusaha yang hanya di angka 0,5.

“Pilihan 0,5 itu kenaikannya 6,4 persen atau sekitar Rp6,047 juta dan itu pun sudah angka psikologis, karena bedanya memang enggak banyak tetapi dampaknya luar biasa,” kata Nurjaman kepada iNews Media Group, Jumat (20/11).

Nurjaman menjelaskan, regulasi yang berlaku mematok nilai dasar (start base) alfa dari 0,5, padahal bila dibuka dari 0,2 dalam rentang pilihan 0,2 sampai 1, pengusaha dapat memilih koefisien 0,2, 0,3, atau 0,4. Pasalnya, kenaikan di batas bawah tersebut saja sudah mengerek biaya produk, biaya produksi, serta biaya tenaga kerja atau labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.

“Bukan satu-satunya kenaikan dari upah yang jadi masalah, dampaknya ikut mengerek variabel lain seperti uang lembur dan BPJS sehingga tingginya biaya akan mengganggu jalannya perusahaan dan pos-pos pengeluaran lain,” ujarnya.

Kenaikan biaya produk hingga produksi tersebut berisiko melambungkan harga pokok penjualan (HPP) dan menekan daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun dan barang menumpuk di gudang, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi di berbagai hal termasuk biaya tetap (fixed) dan sumber daya manusia.