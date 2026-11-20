Tolak UMP DKI 2027 Rp6,136 Juta, Buruh Desak Revisi Jadi Rp6,21 Juta

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan tersebut menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Iqbal, kenaikan sekitar Rp407.000 itu belum memadai untuk mengangkat daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta. Penentuan upah semestinya bertumpu pada kemampuan pekerja mencukupi kebutuhan hidup, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” tegasnya.

Iqbal memaparkan, penguatan daya beli membutuhkan dukungan berbagai kebijakan yang saling terhubung, mulai dari kenaikan upah, jaminan sosial, hingga pengendalian harga barang. Karena itu, perjuangan buruh menuntut kenaikan upah berkaitan langsung dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia turut menyoroti sikap sebagian warga yang mengeluhkan turunnya daya beli, tetapi justru mempersoalkan aksi buruh ketika memperjuangkan kenaikan upah.

“Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas satu hari, itu pun hanya beberapa jam macet, dengan daya beli atau kemiskinan yang sepanjang tahun?” ujarnya.

Iqbal menilai besaran UMP yang telah ditetapkan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Pemerintah daerah diminta menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup dan pemulihan daya beli sebagai pertimbangan utama saat menentukan kenaikan upah.