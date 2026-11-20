Buruh Tolak UMP DKI Jakarta 2027 Cuma Rp6,1 Juta, Minta Naik Lagi Jadi Rp6,2 Juta

Buruh Tolak UMP DKI Jakarta 2027 Cuma Rp6,1 Juta, Minta Naik Lagi Jadi Rp6,2 Juta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Puluhan buruh menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941. Buruh menanggap nominal tersebut belum memenuhi keinginannya soal besaran UMP 2027.

"Indeks alfa kita yang kita ajukan itu adalah 1 persen, itu yang menjadi tuntutan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN Serikat Pekerja Nasional, M Andre Nasrullah di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Mereka menilai alfa 1 persen lebih ideal untuk mengakomodasi kebutuhan hidup layak serta menjaga daya beli pekerja di Jakarta. Oleh karenanya, buruh secara tegas menolak penetapan UMP Rp6,1 juta dan akan menyiapkan sejumlah perlawanan.

"Tentunya kami kaum buruh tidak setuju. Ini kami dengan teman-teman semua nanti ke depannya akan konsolidasi lagi terkait dengan putusan hari ini. Tentunya kami harus melawan," tegasnya.

Dia menyebut, buruh menginginkan UMP DKI Jakarta 2027 naik di atas Rp6,2 juta."Nilainya Rp6,2 (juta) lebih. Rp6.200.000 sekian ya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Pramono kepada wartawan.