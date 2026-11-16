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Buruh Desak UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Minta Menaker Jangan Intervensi!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:01 WIB
Buruh Desak UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Minta Menaker Jangan Intervensi!
Buruh Desak UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Minta Menaker Jangan Intervensi! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. KSPI meminta pemerintah tidak mengintervensi penetapan kenaikan upah dengan menggunakan indeks tertentu.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, penentuan kenaikan upah minimum harus melalui mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan. Dia berharap pemerintah tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentunya 0,7 jangan, itu harus masuk Dewan Pengupahan," katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Said Iqbal memperkirakan penetapan upah minimum 2027 berpotensi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyusul proses pengesahan Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit Nasional yang baru oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Namun begitu, dia berharap nilai kenaikan upah minimum 2027, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sudah dapat diketahui pada awal Desember 2026.

"Sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP," tegas Said Iqbal.

Lebih jauh, Said Iqbal meminta para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengubah rekomendasi UMSK yang telah ditetapkan oleh bupati dan wali kota di wilayahnya. Dia menyoroti pembatalan rekomendasi UMSK Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sebelumnya dilakukan oleh gubernur.

 

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