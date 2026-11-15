Pekerja Cek Rekening, BSU Rp900.000 Sudah Cair

JAKARTA - Pekerja mengklaim sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000. Di mana BSU disalurkan ke rekening pekerja.

Hal ini diakui oleh beberapa pekerja di wilayah Depok, Jawa Barat. Para netizen juga mengakui dana BSU Rp900.000 sudah cair masuk rekening.

"Alhamdulillah cair, lumayan buat 3 bulan," tulis keterangan netizen sambil menyertakan bukti transfer BSU Rp900.000 cair masuk rekening.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, data penerima BSU 2026 Rp900.000 masih dalam proses verifikasi. Perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.

Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima.

"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta.

Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Diketahui, proses pencairan BSU 2026 Rp900.000 ke rekening pekerja. BSU dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.