Segini Tunjangan dan Uang Pensiun Seumur Hidup yang Diterima Gibran Usai Mundur dari Wapres

JAKARTA - Segini tunjangan dan uang pensiun seumur hidup yang diterima Gibran usai mundur dari Wapres. Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke-14 Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis 12 November 2026.

Meski mundur, Gibran masih akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup.

Hal ini tertuang dalam hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, disebutkan setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat.

Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2). Diketahui, gaji pokok yang diterima sebagai wakil presiden sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.