Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.



Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga setiap negara memiliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.



"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November 2025.



Wapres menegaskan bahwa dalam kerangka kerja sama antarnegara, harus saling memberdayakan dan mengangkat, bukan mendikte atau menciptakan ketergantungan.



"Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," kata Gibran.



Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.



Terkait hal itu, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.