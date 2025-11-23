Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:07 WIB
Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte
Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.

Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga setiap negara memiliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November 2025.

Wapres menegaskan bahwa dalam kerangka kerja sama antarnegara, harus saling memberdayakan dan mengangkat, bukan mendikte atau menciptakan ketergantungan.

"Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," kata Gibran.

Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

Terkait hal itu, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156586/wapres_gibran-tozP_large.jpg
3 Fakta Produsen LV dan Gucci Gunakan Kemenyan untuk Parfum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3155952/wapres_gibran-uaKz_large.jpg
Soal Masalah Mafia Pupuk, Gibran: Kita Selesaikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155724/wapres_gibran_dorong_hilirisasi_kemenyan-2hWf_large.jpg
Mengejutkan! Ternyata Produsen LV dan Gucci Gunakan Kemenyan untuk Parfum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155709/wapres_gibran_dorong_hilirisasi_kemenyan-wKOX_large.jpg
Wapres Gibran Ingin Indonesia Hilirisasi Kemenyan, Alasannya Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185089//wapres_gibran_tiba_di_bandar_udara_internasional_johannesburg-8DOT_large.jpg
Tiba di Johannesburg, Gibran Disambut Menteri Energi Afrika Selatan dan Tarian Pantsula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983//prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement