HOME FINANCE HOT ISSUE

Gibran Hadiri KTT G20: Pamer QRIS hingga Singgung Bitcoin

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |05:01 WIB
Gibran Hadiri KTT G20: Pamer QRIS hingga Singgung Bitcoin
Gibran Hadiri KTT G20: Pamer QRIS hingga Singgung Bitcoin
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidato perdananya di depan pimpinan dunia yang hadir, Gibran pamer Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) hingga membahas bitcoin.

Gibran mempromosikan QRIS sebagai sistem pembayaran digital milik Indonesia. QRIS menurut Gibran sebagai solusi pembayaran yang sederhana di hadapan pemimpin dunia yang hadir pada

Gibran menyatakan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan, termasuk kehadiran QRIS yang mendorong partisipasi publik dalam perekonomian.

"Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan," kata Gibran saat KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November 2025.

Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

Terkait hal itu, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

Menurut Gibran, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.

 

