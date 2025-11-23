Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT G20, Wamenkeu Sebut Wapres Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |12:01 WIB
KTT G20, Wamenkeu Sebut Wapres Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil
KTT G20, Wamenkeu Sebut Wapres Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan isu pembiayaan internasional yang adil bagi negara-negara berkembang menjadi fokus utama yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan para pemimpin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Thomas menjelaskan bahwa meskipun jalur keuangan (Finance Track) telah diselesaikan sebelum pertemuan para pemimpin, isu ini kembali ditekankan secara kuat oleh Wapres Gibran di forum utama.

"Namun saya ingin tekankan saja seperti tadi ditekankan juga oleh Pak Menko bahwa tadi Wakil Presiden sangat menekankan isu-isu yang menyangkut pembiayaan internasional," ujar Thomas dalam konferensi pers terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).

"Ini juga sudah dibicarakan sebelumnya dan intinya negara-negara berkembang dan tentunya Indonesia sangat menekankan pembiayaan yang adil khususnya bagi negara berkembang dan itu ditekankan lagi hari ini," tambahnya.

Penekanan pada pembiayaan yang adil tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai partisipasi Indonesia di KTT G20. Menko Airlangga sebelumnya menyebut bahwa Indonesia mendorong global south untuk mendapatkan pembiayaan internasional yang mudah diakses dan setara.

 

