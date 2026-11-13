Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Lengkap 383 Saham HSC yang Didepak dari IHSG  

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |05:17 WIB
Daftar Lengkap 383 Saham HSC yang Didepak dari IHSG  
Saham HSC yang Didepak dari IHSG   (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap 383 saham yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) resmi dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai hari ini, Jumat (13/10/2026). Kebijakan ini diambil otoritas bursa untuk menyesuaikan bobot konstituen indeks agar mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara lebih objektif.

Keputusan perombakan konstituen tersebut tertuang dalam pengumuman resmi bersama tertanggal 11 November 2026. Keterangan tertulis tersebut diteken oleh Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengawasan Transaksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Karina Putrianty serta Kepala Divisi Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Fitriyanto.

Langkah ini merupakan hasil tindak lanjut dari rapat Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi yang telah merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan efek seluruh perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026.

Dalam proses peninjauan tersebut, komite menyaring emiten berdasarkan kriteria kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Kriteria yang ditetapkan menyasar perusahaan tercatat dengan akumulasi kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) yang mencapai paling sedikit 92,5 persen.

Penerapan sanksi administratif berupa pengeluaran dari keranjang indeks acuan ini turut merujuk pada Pengumuman Bursa Nomor Peng-00201/BEI.POP/10-2026 perihal

Penyesuaian Kriteria Evaluasi IHSG. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, penyesuaian susunan saham dalam formula IHSG mulai efektif berjalan pada hari bursa kedua terhitung sejak tanggal pengumuman diterbitkan, yakni pada Jumat, 13 November 2026.

Meski ratusan emiten tersebut didepak dari perhitungan indeks komposit, otoritas bursa mengklarifikasi bahwa status HSC ini tidak serta-merta mengindikasikan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal.

Sebagai langkah kehati-hatian dalam bertransaksi, BEI dan KSEI tetap mengimbau para investor serta seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mencermati keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan investasi.

Berikut daftar lengkap 383 emiten yang masuk dalam saham HSC dikutip data BEI, Jakarta.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253635/bei-ZjaE_large.jpg
BEI Bidik Kapitalisasi Pasar Rp30.000 Triliun dan 1.100 Emiten di 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253633/wamenko_drajad_soal_pasar_modal-fMNt_large.jpg
Gibran Mundur, Wamenko Drajad Minta Pelaku Pasar Tak Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253547/bei_soal_msci-xsrc_large.jpg
MSCI Keluarkan BRPT dan BRMS dari Indeks Global Standard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253542/msci-18OW_large.jpg
MSCI Coret 8 Saham Indonesia dari Indeks Global Periode November 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/278/3253428/dirut_bei-LBwZ_large.jpg
Gibran Niat Mundur dari Wapres, Dirut BEI Beri Pesan ke Investor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253292/ihsg-nUme_large.jpg
Saham HSC Bertambah 300, Bobot 6,16 Persen Dikeluarkan dari IHSG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement