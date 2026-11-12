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MSCI Coret 8 Saham Indonesia dari Indeks Global Periode November 2026, Ini Daftarnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |07:22 WIB
MSCI Coret 8 Saham Indonesia dari Indeks Global Periode November 2026, Ini Daftarnya
MSCI Coret 8 Saham Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis hasil evaluasi berkala (rebalancing) periode November 2026 pada Kamis (12/11/2026) waktu Indonesia. Dalam hasil kajian ini, MSCI mengeliminasi 8 saham emiten asal Indonesia dari daftar indeks globalnya.

Pengurangan tersebut mengakibatkan total konstituen saham Indonesia yang menghuni MSCI Global Standard Indexes dan MSCI Global Small Cap Indexes menyusut dari 43 saham menjadi 35 saham.

Pada kelompok MSCI Global Standard Indexes, MSCI mendepak dua saham emiten Indonesia, yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Untuk periode ini, tidak ada satu pun saham asal Indonesia yang ditambahkan ke dalam jajaran indeks standar tersebut.

Secara akumulasi, sebanyak 8 emiten kehilangan keanggotaan dalam kedua jajaran indeks MSCI tersebut, di mana BRMS hanya berpindah klasifikasi dari indeks standar ke indeks berkapitalisasi kecil.

"Perubahan komposisi indeks tersebut akan efektif setelah penutupan perdagangan pada 30 November 2026," jelas pengumuman resmi MSCI, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, pada kategori MSCI Global Small Cap Indexes, terdapat 7 saham yang dikeluarkan dan 1 saham yang dimasukkan.

 

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