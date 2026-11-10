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BEI Colek Investor Global Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |19:12 WIB
BEI Colek Investor Global Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI
BEI Colek Investor Global Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI (Foto: Anggie/Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menjalin komunikasi intensif dengan para investor global dan penyedia indeks internasional menjelang pengumuman rebalancing indeks MSCI yang dijadwalkan rilis pada Kamis (12/11/2026) waktu Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh pembaruan reformasi pasar modal domestik tersampaikan secara utuh.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, dalam dua setengah minggu terakhir, pihak bursa telah berdiskusi aktif dengan jajaran investor global untuk memaparkan berbagai progres dan inisiatif perbaikan infrastruktur pasar modal Indonesia sekaligus menyerap masukan dari mereka.

"Terkait dengan MSCI, tentu kami senantiasa berkomunikasi dengan seluruh global index provider. Komunikasi yang sangat intens juga kami lakukan dengan global investors ya," ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa masukan yang dihimpun dari para investor global tersebut nantinya juga menjadi bagian penting dari pandangan yang disampaikan kepada pihak penyedia indeks internasional.

"2,5 minggu terakhir ini kami sudah berkomunikasi dengan banyak sekali global investors ya untuk menyampaikan update hal-hal yang sudah dilakukan dan juga tentu menampung masukan dari para investor global ya yang tentu pada gilirannya akan menyampaikan masukan kepada global index provider," jelas dia.

Sebelummya, Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi juga menegaskan bahwa bursa tetap berfokus pada kelanjutan agenda reformasi pasar modal nasional, termasuk penguatan transparansi, kualitas pengawasan, dan penegakan hukum bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengenai keputusan akhir penyesuaian indeks, Iding menyebut hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pihak MSCI.

"Minggu ini (kita jadwalkan bertemu) untuk membahas reformasi yang sudah kami lakukan," tutur Iding usai gelaran IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Pokoknya kita fokus aja ke reformasi yang kami lakukan. Sepenuhnya, pengumuman MSCI itu kan kewenangannya mereka," tegasnya.

 

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