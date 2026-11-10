IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.096

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,45 persen ke level 5.096 pada hari ini, Selasa (10/11/2026).



Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,16 persen ke level 5.081, dengan 291 saham di zona hijau, 138 melemah, dan 516 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp571 miliar, dengan volume 209 juta lembar saham.



Indeks LQ45 melemah 0,02 persen ke 522, indeks JII menguat 0,16 persen ke 289, indeks MNC36 menguat 0,02 persen ke 231, dan IDX30 melemah 0,08 persen ke 294.



Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, keuangan, bahan baku, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal. Sedangkan yang melemah hanya infrastruktur dan industri.



Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI), PT Citatah Tbk (CTTH), dan PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO), PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) dan PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA).

(Taufik Fajar)

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