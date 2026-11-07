Investor Pasar Modal RI Hampir 34 Juta, Ritel Kuasai 60 Persen Transaksi Saham

Investor Pasar Modal RI Hampir 34 Juta, Ritel Kuasai 60 Persen Transaksi Saham (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai hampir 34 juta investor. Hal tersebut diungkap Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy.

Menurutnya, dari jumlah itu, hampir 10 juta di antaranya merupakan investor yang aktif bertransaksi saham. Kontribusi investor ritel terhadap total transaksi di pasar modal tercatat hampir 60 persen sepanjang 2025-2026.

"Investor pasar modal Indonesia sudah mencapai hampir 34 juta investor, di mana yang bertransaksi saham di pasar modal kita hampir 10 juta investor saat ini," ungkap Irvan dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026, Sabtu (7/11/2026).

Dia menjelaskan, jumlah investor aktif yang bertransaksi setiap hari sempat menyentuh rata-rata hampir 400.000 investor. Namun, saat ini jumlahnya berada di kisaran 287.000-290.000 investor per hari.

Meski demikian, aktivitas transaksi investor masih terjaga. Bahkan, ketika kondisi pasar saham sedang mengalami tekanan, jumlah investor yang bertransaksi tetap berada di atas 200.000 investor.

"Bahkan di kondisi paling jelek bursa pun, investor yang bertransaksi masih di atas 200.000 investor," ungkap Irvan