IHSG Sesi I Melemah 0,88 Persen ke Level 4.860, 611 Saham Kebakaran

IHSG Sesi I Melemah 0,88 Persen ke Level 4.860, 611 Saham Kebakaran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 43,35 poin atau 0,88 persen ke level 4.860 pada penutupan perdagangan sesi I siang ini, Rabu (4/11/2026).

IHSG sebelumnya juga dibuka melemah ke level 4.856. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat bergerak ke level tertinggi di 4.902 dan terendah di 4.824.

Tercatat sebanyak 129 saham menguat, sementara 611 saham melemah. Kemudian 223 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 15,2 miliar saham dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak lebih dari 740 ribu kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Mitra Komunikasi Nusantara (MKNT) memimpin top gainers dengan kenaikan 33,33 persen. Disusul Yupi Indo Jelly (YUPI) yang naik 24,66 persen dan Homeco Victoria Makmur (LIVE) menguat 23,76 persen.