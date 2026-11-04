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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 4.919

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:32 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 4.919
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini menguat 15,48 poin atau naik 0,32 persen ke level 4.919 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (4/11/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 224 saham menguat, 509 saham melemah dan 230 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,6 triliun dari 25,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,46 persen ke 501, indeks JII naik 0,68 persen ke 281, indeks IDX30 naik 0,96 persen ke 282 dan indeks MNC36 naik 0,76 persen ke 221.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA) naik 34,59 persen ke Rp214, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) naik 33,33 persen ke Rp24, dan PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS) naik 24,79 persen ke Rp755.

 

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