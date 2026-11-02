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IHSG Hari Ini Dibuka Lesu 0,35 Persen di Level 5.039

Tangguh Putra , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |09:28 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Lesu 0,35 Persen di Level 5.039
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada perdagangan pagi ini, Senin (2/11/2026). Indeks terkoreksi 0,35 persen di level 5.039.

Sekitar 10 menit perdagangan berjalan, volume perdagangan tercatat di 3,7 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,3 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 165 ribu kali

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp8,7 triliun. Sebanyak 130 saham mengalami kenaikan dan 553 saham mengalami penurunan, 283 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Mitra Komunikasi Nusantara (MKNT) yang menguat 27,27 persen. Disusul Indonesia Pondasi Raya (IDPR) naik 25,00 persen. Kemudian Pollux Hotels Group (POLI) naik 23,49 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Multisarana Intan Eduka (MSIE) yang terkoreksi 9,76 persen. Disusul Logisticsplus International (LOPI) melemah 9,67 persen. Selanjutnya Techno9 Indonesia (NINE) turun 8,33 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami pelemahan sebesar 2,34 persen. Kemudian sektor non siklikal turun 0,68 persen dan sektor siklikal turun 1,66 persen.

 

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