IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.030

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 110,49 poin atau naik 2,25 persen ke level 5.030 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Kamis (5/11/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 505 saham menguat, 209 saham melemah dan 239 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,8 triliun dari 22 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,47 persen ke 513, indeks JII naik 3,03 persen ke 290, indeks IDX30 naik 2,22 persen ke 298 dan indeks MNC36 naik 2,76 persen ke 227.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, properti, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 naik 34,88 persen ke Rp116, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 34,72 persen ke Rp194, dan PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 34,55 persen ke Rp74.