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IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok Nyaris 1 Persen ke 4.856

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |09:12 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok Nyaris 1 Persen ke 4.856
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok Nyaris 1 Persen ke 4.856 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,97 persen ke level 4.856 pada perdagangan hari ini, Rabu (4/11/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 1,36 persen ke level 4.837, dengan 82 saham di zona hijau, 478 melemah, dan 403 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp451 miliar, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,86 persen ke 493, indeks JII turun 2,02 persen ke 274, indeks MNC36 melemah 0,95 persen ke 278, dan IDX30 melemah 0,69 persen ke 278.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS), dan RDI Insights ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) dan PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NANO).

(Dani Jumadil Akhir)

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