IHSG Pekan Ini Rawan Pelemahan di Level 5.000, Berikut Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berada di bawah tekanan jual pada pekan perdagangan pertama November 2026. Secara teknikal, koreksi mingguan sebesar 7,03 persen pada pekan lalu mengindikasikan dominasi momentum bearish yang belum mengonfirmasi pemulihan tren jangka pendek.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari menjelaskan bahwa pergerakan IHSG pekan ini sangat bergantung pada ketahanan indeks di level psikologis 5.000.

"Pada pekan depan, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh kemampuan indeks mempertahankan level psikologis 5.000 serta respons investor terhadap sejumlah agenda ekonomi domestik, meliputi rilis Manufacturing PMI, neraca perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi 3Q26, cadangan devisa, dan indeks harga rumah,” kata Brigita dalam risetnya, Senin (2/11/2026).

Brigita mengungkapkan, batas support teknikal IHSG berada di kisaran 4.915-5.012, sementara area resistance berada pada rentang 5.328-5.460.

Skenario terbaik memperkirakan IHSG bergerak konsolidatif di kisaran 5.000-5.200 selama bertahan di atas 5.000.

“Sebaliknya, penutupan di bawah level tersebut akan meningkatkan risiko pelemahan menuju area 4.900 dan membuka ruang koreksi lebih dalam," imbuhnya.