Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Ini Rawan Pelemahan di Level 5.000, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |08:24 WIB
IHSG Pekan Ini Rawan Pelemahan di Level 5.000, Berikut Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berada di bawah tekanan jual pada pekan perdagangan pertama November 2026. Secara teknikal, koreksi mingguan sebesar 7,03 persen pada pekan lalu mengindikasikan dominasi momentum bearish yang belum mengonfirmasi pemulihan tren jangka pendek.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari menjelaskan bahwa pergerakan IHSG pekan ini sangat bergantung pada ketahanan indeks di level psikologis 5.000.

"Pada pekan depan, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh kemampuan indeks mempertahankan level psikologis 5.000 serta respons investor terhadap sejumlah agenda ekonomi domestik, meliputi rilis Manufacturing PMI, neraca perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi 3Q26, cadangan devisa, dan indeks harga rumah,” kata Brigita dalam risetnya, Senin (2/11/2026).

Brigita mengungkapkan, batas support teknikal IHSG berada di kisaran 4.915-5.012, sementara area resistance berada pada rentang 5.328-5.460.

Skenario terbaik memperkirakan IHSG bergerak konsolidatif di kisaran 5.000-5.200 selama bertahan di atas 5.000.

“Sebaliknya, penutupan di bawah level tersebut akan meningkatkan risiko pelemahan menuju area 4.900 dan membuka ruang koreksi lebih dalam," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/278/3251158/ihsg_hari_ini-Bvcp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.057
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250933/ihsg_hari_ini-6t1q_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.098
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250863/ihsg-Y2U3_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,6 Persen ke 5.142
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250820/ihsg-AjUr_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 5.305
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/278/3250709/ihsg_hari_ini-43Og_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,31 Persen ke Level 5.282
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/278/3250471/ihsg_hari_ini-v2rM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.266
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement