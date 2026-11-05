Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,6 Persen ke 4.998, Sempat Tembus 5.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |09:13 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,6 Persen ke 4.998, Sempat Tembus 5.000
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,6 Persen ke 4.998, Sempat Tembus 5.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 78,57 poin atau 1,60 persen ke level 4.998,34 pada perdagangan hari ini, Kamis (5/11/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 2,43 persen ke level 5.039, dengan 402 saham di zona hijau, 115 melemah, dan 446 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp570 miliar, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,67 persen ke 514, indeks JII naik 3,44 persen ke 291, indeks MNC36 naik 2,82 persen ke 227, dan IDX30 naik 2,56 persen ke 290.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, keuangan, bahan baku, transportasi, infrastruktur, kesehatan, konsumer siklikal dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), PT Palayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY), dan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/278/3252064/ihsg_hari_ini-f4OD_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 4.919
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/278/3252016/ihsg-MlRX_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,88 Persen ke Level 4.860, 611 Saham Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/278/3251961/ihsg-q8SI_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok Nyaris 1 Persen ke 4.856
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251789/ihsg-cbZN_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,6 Persen ke 4.963
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251742/ihsg-WaqD_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.126
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251734/ihsg-hAQy_large.jpg
IHSG Dibayangi Tren Pelemahan, Cek Rekomendasi Saham Pilihan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement