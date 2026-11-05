IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,6 Persen ke 4.998, Sempat Tembus 5.000

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,6 Persen ke 4.998, Sempat Tembus 5.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 78,57 poin atau 1,60 persen ke level 4.998,34 pada perdagangan hari ini, Kamis (5/11/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 2,43 persen ke level 5.039, dengan 402 saham di zona hijau, 115 melemah, dan 446 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp570 miliar, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,67 persen ke 514, indeks JII naik 3,44 persen ke 291, indeks MNC36 naik 2,82 persen ke 227, dan IDX30 naik 2,56 persen ke 290.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, keuangan, bahan baku, transportasi, infrastruktur, kesehatan, konsumer siklikal dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), PT Palayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY), dan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

(Dani Jumadil Akhir)

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