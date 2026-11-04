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Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Rp36.500, Beras Rp17.250 dan Cabai Rawit Merah Rp86.900 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:48 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Rp36.500, Beras Rp17.250 dan Cabai Rawit Merah Rp86.900 per Kg
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional mengalami pergerakan pada hari ini, Rabu (4/11/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas pangan turun harga, meski ada juga yang naik.

Pada komoditas bawang, harga bawang merah turun 1,62 persen menjadi Rp36.500 per kg. Sementara bawang putih mengalami penurunan 3,49 persen menjadi Rp37.300 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I justru naik 1 persen menjadi Rp15.100 per kg. Adapun beras kualitas bawah II turun 1,68 persen menjadi Rp14.650 per kg.

Selanjutnya, beras medium I turun 1,5 persen menjadi Rp16.400 per kg, sedangkan beras medium II turun 2,73 persen menjadi Rp16.050 per kg. Beras kualitas super I dan II juga turun masing-masing 4,43 persen dan 3,14 persen menjadi Rp17.250 dan Rp16.950 per kg.

Pada komoditas cabai, penurunan harga terjadi pada seluruh jenis cabai yang tercatat. Cabai merah besar turun 11,96 persen menjadi Rp63.650 per kg, sedangkan cabai merah keriting turun 1,48 persen menjadi Rp83.050 per kg.

Kemudian, cabai rawit hijau mengalami penurunan paling dalam sebesar 21,19 persen menjadi Rp62.850 per kg. Sementara cabai rawit merah turun 12,58 persen menjadi Rp86.900 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar turun 3,54 persen menjadi Rp38.100 per kg. Daging sapi kualitas I turun 2,64 persen menjadi Rp149.250 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II turun 4,37 persen menjadi Rp137.950 per kg.

 

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